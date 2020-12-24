Открытие нового ресторана
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Открытие нового ресторана
Собираюсь открывать ресторан и нужно найти туда нормальную мебель, посуду, оборудование и все прочее, что необходимо для полноценной работы - кто может посоветовать что-то хорошее?
- Arletremi
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 27 июл 2019, 16:31
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Re: Открытие нового ресторана
Вариантов сейчас много - все зависит от ваших финансовых возможностей.
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Candori
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 23 авг 2019, 14:35
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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