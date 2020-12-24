Открытие нового ресторана

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Открытие нового ресторана

Новое сообщение Arletremi » 24 дек 2020, 21:17

Собираюсь открывать ресторан и нужно найти туда нормальную мебель, посуду, оборудование и все прочее, что необходимо для полноценной работы - кто может посоветовать что-то хорошее?


Arletremi
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Re: Открытие нового ресторана

Новое сообщение Candori » 24 дек 2020, 23:15

Вариантов сейчас много - все зависит от ваших финансовых возможностей.
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Candori
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