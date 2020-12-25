Laluna » 25 дек 2020, 19:01

Здравствуйте. Хочу в подарок родителям купить роутер и поэтому – решила написать вам и поинтересоваться. Куда вы обычно заглядываете, чтобы читать обзоры, а потом уже только покупки совершать на одном из сайтов в интернете?