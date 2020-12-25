Con писал(а): Едем с семье на лыжи кататься, да и вообще в горы на пару недель. Хочу какую-то аптечку собрать на всяких случай. Что лучше взять от простуды и всяких вирусов. Есть какие-то хорошие лекараства или нет? Что скажете?

Мы вот тоже хотели поехать на лыжи, но с этим коронавирус остались дома. А вы не боитесь ехать в горы? Там же тоже можно подцепить вирус. Как по мне то стремно сейчас куда-то ездить.