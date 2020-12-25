Что взять от простуды и вирусов?

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Что взять от простуды и вирусов?

Новое сообщение Con » 25 дек 2020, 19:15

Едем с семье на лыжи кататься, да и вообще в горы на пару недель. Хочу какую-то аптечку собрать на всяких случай. Что лучше взять от простуды и всяких вирусов. Есть какие-то хорошие лекараства или нет? Что скажете?


Con
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Re: Что взять от простуды и вирусов?

Новое сообщение Kolla » 25 дек 2020, 19:30

Con писал(а):Едем с семье на лыжи кататься, да и вообще в горы на пару недель. Хочу какую-то аптечку собрать на всяких случай. Что лучше взять от простуды и всяких вирусов. Есть какие-то хорошие лекараства или нет? Что скажете?

Мы вот тоже хотели поехать на лыжи, но с этим коронавирус остались дома. А вы не боитесь ехать в горы? Там же тоже можно подцепить вирус. Как по мне то стремно сейчас куда-то ездить.

Kolla
Читатель
 
Сообщения: 5
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Re: Что взять от простуды и вирусов?

Новое сообщение Con » 25 дек 2020, 20:23

Kolla писал(а):Мы вот тоже хотели поехать на лыжи, но с этим коронавирус остались дома. А вы не боитесь ехать в горы? Там же тоже можно подцепить вирус. Как по мне то стремно сейчас куда-то ездить.

Та не известно где еще опасней. Тут сняли дом, своя кухня. Так что заразиться в городе побольше "возможностей". Давайте в горы и ничего не выдумывайте, только аптечку собирете.[/size]

Con
Читатель
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 12 дек 2020, 17:27
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