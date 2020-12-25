Что взять от простуды и вирусов?
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Что взять от простуды и вирусов?
Едем с семье на лыжи кататься, да и вообще в горы на пару недель. Хочу какую-то аптечку собрать на всяких случай. Что лучше взять от простуды и всяких вирусов. Есть какие-то хорошие лекараства или нет? Что скажете?
- Con
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 12 дек 2020, 17:27
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Re: Что взять от простуды и вирусов?
Con писал(а):Едем с семье на лыжи кататься, да и вообще в горы на пару недель. Хочу какую-то аптечку собрать на всяких случай. Что лучше взять от простуды и всяких вирусов. Есть какие-то хорошие лекараства или нет? Что скажете?
Мы вот тоже хотели поехать на лыжи, но с этим коронавирус остались дома. А вы не боитесь ехать в горы? Там же тоже можно подцепить вирус. Как по мне то стремно сейчас куда-то ездить.
- Kolla
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 09 дек 2020, 22:39
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Re: Что взять от простуды и вирусов?
Kolla писал(а):Мы вот тоже хотели поехать на лыжи, но с этим коронавирус остались дома. А вы не боитесь ехать в горы? Там же тоже можно подцепить вирус. Как по мне то стремно сейчас куда-то ездить.
Та не известно где еще опасней. Тут сняли дом, своя кухня. Так что заразиться в городе побольше "возможностей". Давайте в горы и ничего не выдумывайте, только аптечку собирете.[/size]
- Con
- Читатель
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 12 дек 2020, 17:27
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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