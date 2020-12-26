Кроссовки

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Кроссовки

Новое сообщение Неваляшка » 26 дек 2020, 12:40

Дочь носит платья с кроссовками, выглядит это не очень, прямо в глаза бросается. Просит купить ей красные, под цвет красного платья, а я и не знаю, как ее отговорить от этой безвкусицы. Накидайте советов, пожалуйста.


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Re: Кроссовки

Новое сообщение Laluna » 26 дек 2020, 13:25

Здравствуйте, сейчас вся молодежь так ходит, редко кого встретишь в платье и на каблуках. И знаете, это хорошо, что сейчас выбирают удобство, а не красоту для других во вред себе. Кроссовки под платье тоже неплохо, но тут надо яркое брать что-то одно. То есть если у дочери платье красное, то лучше предложите ей нейтрального цвета обувь. Да и вообще, пусть одевается как ей нравится, когда еще экспериментировать, как не в молодости?
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