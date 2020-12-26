Неваляшка » 26 дек 2020, 12:40

Дочь носит платья с кроссовками, выглядит это не очень, прямо в глаза бросается. Просит купить ей красные, под цвет красного платья, а я и не знаю, как ее отговорить от этой безвкусицы. Накидайте советов, пожалуйста.