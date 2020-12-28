подскажите домашнее караоке
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
подскажите домашнее караоке
Помогите выбрать домашнее караоке, цена не имеет значения, дочка уже второй год выпрашивает)
- Виноградов Кирилл
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 14 дек 2020, 14:36
-
Re: подскажите домашнее караоке
Порадовать ребенка долг каждого родителя. Есть хорошее караоке для дома. У нас дома точно такая же приставка X-STAR. Очень довольны покупкой. Думаю, ваша дочка будет на седьмом небе от счастья. Реально огромный каталог. Обновляется каждую неделю. Подборки, рекомендации на каждый день. И главное - микрофоны уже в комплекте с караоке.
- Egor Smolin
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 14 дек 2020, 14:34
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: MailRu [Bot] и гости: 5