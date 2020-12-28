подскажите домашнее караоке

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подскажите домашнее караоке

Новое сообщение Виноградов Кирилл » 28 дек 2020, 14:17

Помогите выбрать домашнее караоке, цена не имеет значения, дочка уже второй год выпрашивает)


Виноградов Кирилл
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 14:36
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Re: подскажите домашнее караоке

Новое сообщение Egor Smolin » 28 дек 2020, 16:18

Порадовать ребенка долг каждого родителя. Есть хорошее караоке для дома. У нас дома точно такая же приставка X-STAR. Очень довольны покупкой. Думаю, ваша дочка будет на седьмом небе от счастья. Реально огромный каталог. Обновляется каждую неделю. Подборки, рекомендации на каждый день. И главное - микрофоны уже в комплекте с караоке.
Egor Smolin
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 14:34
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