Аренда яхты

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Аренда яхты

Новое сообщение Неваляшка » 29 дек 2020, 12:15

Мама мне вынесла весь мозг, у ее подруги дочь отмечала свадьбу на яхте, гуляли с гостями почти двое суток, мол, жених все оплатил. Я не замужем, что маму очень расстраивает. Ей тоже хочется на яхту, на «свободу моря», как она выражается. Замуж я не собираюсь, может, можно нам с ней просто прогулку подобную организовать?


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Неваляшка
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Laluna

Новое сообщение Laluna » 29 дек 2020, 12:47

Да, безусловно, только вот прогулка ли расстроила вашу маму? Если да, то для вам в помощь аренда вип яхты, на которой вы с комфортом вместе с вашей мамой можете провести время. Можете и подруг ее пригласить, чтобы видели, что и у вас все хорошо. Но, скорее всего, за этими претензиями кроется страх о неустроенности вашей жизни, ведь у наших мам было принято как можно раньше выходить замуж. Может, она за это переживает?
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Laluna
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