Неваляшка » 29 дек 2020, 12:15

Мама мне вынесла весь мозг, у ее подруги дочь отмечала свадьбу на яхте, гуляли с гостями почти двое суток, мол, жених все оплатил. Я не замужем, что маму очень расстраивает. Ей тоже хочется на яхту, на «свободу моря», как она выражается. Замуж я не собираюсь, может, можно нам с ней просто прогулку подобную организовать?