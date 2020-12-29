Аренда яхты
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Аренда яхты
Мама мне вынесла весь мозг, у ее подруги дочь отмечала свадьбу на яхте, гуляли с гостями почти двое суток, мол, жених все оплатил. Я не замужем, что маму очень расстраивает. Ей тоже хочется на яхту, на «свободу моря», как она выражается. Замуж я не собираюсь, может, можно нам с ней просто прогулку подобную организовать?
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Неваляшка
- Читатель
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- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Laluna
Да, безусловно, только вот прогулка ли расстроила вашу маму? Если да, то для вам в помощь аренда вип яхты, на которой вы с комфортом вместе с вашей мамой можете провести время. Можете и подруг ее пригласить, чтобы видели, что и у вас все хорошо. Но, скорее всего, за этими претензиями кроется страх о неустроенности вашей жизни, ведь у наших мам было принято как можно раньше выходить замуж. Может, она за это переживает?
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Laluna
- Читатель
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- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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