съёмные протезы

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съёмные протезы

Новое сообщение Egor Smolin » 29 дек 2020, 15:57

Моя бабушка уже давно мучается с дешёвой вставной челюстью. Долго искал где можно купить ей новую и хорошую, так вот мне посоветовали обратиться в стоматологию https://cis.ua/protezirovanie-zubov/semnye-protezy/ cis.ua . Рассказал им за эту проблему, привели бабушку и они сделали все в лучшем виде. Всего спустя несколько сеансов к стоматологу она стала опять обладателем хорошей и качественной челюсти. За полгода использования она снимает ее только на ночь, никаких следов натирания нет и говорит что она как своя родная. Конечно, это такое дело что лучше не экономить, а один раз сделать и носить оставшиеся годы.


Egor Smolin
 
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Зарегистрирован: 14 дек 2020, 14:34
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