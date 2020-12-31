Подскажите

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Подскажите

Новое сообщение Laluna » 31 дек 2020, 10:43

Решила тут сайт сделать, самый простенький, на вордпресс. Нашла подробную инструкцию, вроде все получилось, а дальше прямо зависла. Все криво, хотя и работает, что делать то мне с ним?


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Re: Подскажите

Новое сообщение Неваляшка » 31 дек 2020, 11:42

Чтобы не было криво, вам необходимо произвести настройку вордпресс, вот здесь Лена Казанцева хорошо раскрывает эту тему. Устанавливаете плагины, настраиваете все под себя. Причем советую в обязательном порядке поэкспериментировать, чтобы выбрать для себя наиболее удобный формат работы. Ну и видео обучающие вам в помощь, там тоже часто секреты разные рассказывают.
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Неваляшка
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