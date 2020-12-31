Подскажите
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Подскажите
Решила тут сайт сделать, самый простенький, на вордпресс. Нашла подробную инструкцию, вроде все получилось, а дальше прямо зависла. Все криво, хотя и работает, что делать то мне с ним?
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Laluna
- Читатель
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- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Re: Подскажите
Чтобы не было криво, вам необходимо произвести настройку вордпресс, вот здесь Лена Казанцева хорошо раскрывает эту тему. Устанавливаете плагины, настраиваете все под себя. Причем советую в обязательном порядке поэкспериментировать, чтобы выбрать для себя наиболее удобный формат работы. Ну и видео обучающие вам в помощь, там тоже часто секреты разные рассказывают.
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Неваляшка
- Читатель
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- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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