Laluna » 31 дек 2020, 11:08

Сегодня звонила мама, сказала, что не сможет приехать помочь мне с ребенком, у папы проблемы со здоровьем и она остается ухаживать за ним. А у меня ПДР стоит через 4 дня! Смогу ли я так быстро найти няню? Муж в командировке, кому мне старшего то оставлять? Ему всего 1,5 года!