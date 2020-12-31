Няня

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Няня

Новое сообщение Laluna » 31 дек 2020, 11:08

Сегодня звонила мама, сказала, что не сможет приехать помочь мне с ребенком, у папы проблемы со здоровьем и она остается ухаживать за ним. А у меня ПДР стоит через 4 дня! Смогу ли я так быстро найти няню? Муж в командировке, кому мне старшего то оставлять? Ему всего 1,5 года!


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Re: Няня

Новое сообщение Неваляшка » 31 дек 2020, 11:50

Здравствуйте, вообще да, ситуация сложная. Я няню дочери искала почти два месяца, правда, у меня такой спешки не было. Но по своему опыту могу сказать, что хорошая няня малышу может и маму заменить практически, так что не стоит брать первого встречного. Вы попробуйте через агентство поискать, у них обычно есть персонал, причем подберут под возраст вашего сына. Удачных вам родов и не нервничайте, дети все чувствуют!
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Неваляшка
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