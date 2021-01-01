Подскажите

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Подскажите

Новое сообщение Неваляшка » 01 янв 2021, 14:57

Столкнулись недавно с необходимостью страховки по ипотеке. Скажите, насколько это обязательно? Есть ли банки, которые ее не требуют? И можно ли сделать ее подешевле?


Аватара пользователя
Неваляшка
Читатель
 
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
Вернуться к началу

Laluna

Новое сообщение Laluna » 01 янв 2021, 16:00

Обычно все банки требуют страхование жилья. Впрочем это нормально и без ипотеки – в Испании, где мы часто отдыхаем, страховка жилья обязательна. Мы страховались тут https://polis812.ru/blog/gde-zastrahova ... a-ipoteki/ , когда строили себе дачу на ипотечный кредит. Справедливости ради, страховать дома дороже, чем квартиры, особенно деревянные, поскольку там учитываются все риски, в том числе и пожарные.
Аватара пользователя
Laluna
Читатель
 
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Общие темы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group