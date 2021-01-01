Подскажите
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Подскажите
Столкнулись недавно с необходимостью страховки по ипотеке. Скажите, насколько это обязательно? Есть ли банки, которые ее не требуют? И можно ли сделать ее подешевле?
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Неваляшка
- Читатель
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- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Laluna
Обычно все банки требуют страхование жилья. Впрочем это нормально и без ипотеки – в Испании, где мы часто отдыхаем, страховка жилья обязательна. Мы страховались тут https://polis812.ru/blog/gde-zastrahova ... a-ipoteki/ , когда строили себе дачу на ипотечный кредит. Справедливости ради, страховать дома дороже, чем квартиры, особенно деревянные, поскольку там учитываются все риски, в том числе и пожарные.
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Laluna
- Читатель
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- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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