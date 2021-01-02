Смартфон
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Смартфон
Добрый день. Срочно нужна консультация и помощь в выборе модели телефона Samsung Galaxy и его покупки. Приходилось ли кому-то из вас пользоваться услугами виртуальных торговых площадок и покупать смартфоны с доставкой по Минску?
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Laluna
- Читатель
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- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Re: Смартфон
Да, приходилось, и совсем недавно я просмотрела больше десятка сайтов, а потом только решила остановиться на предложении о сотрудничестве с одной компанией. И вам советую поступать также, читать отзывы и сравнивать цены. Вот сюда https://phone.1k.by/mobile/samsung/Sams ... 19817.html можете заглянуть прямо сейчас, чтобы пробежаться взглядом по сайту, а потом уже только оформить заявку на покупку подходящей модели. По любым вопросам можно и нужно обращаться за консультацией и помощью, поэтому я решила отписаться и проконсультировать вас, сразу поделиться ссылкой онлайн.
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Неваляшка
- Читатель
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- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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