Laluna » 02 янв 2021, 11:11

Добрый день. Срочно нужна консультация и помощь в выборе модели телефона Samsung Galaxy и его покупки. Приходилось ли кому-то из вас пользоваться услугами виртуальных торговых площадок и покупать смартфоны с доставкой по Минску?