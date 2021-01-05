Экспресс-тесты на коронавирус

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Экспресс-тесты на коронавирус

Новое сообщение Неваляшка » 05 янв 2021, 11:47

Здравствуйте. Я хочу купить экспресс-тест на коронавирус, чтобы проверить заразилась я или нет. Симптомы похожи и поэтому, я очень волнуюсь. Прошу вас отписаться и проконсультировать меня, куда именно стоит заглянуть, чтобы купить экспресс-тесты на коронавирус?


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Re: Экспресс-тесты на коронавирус

Новое сообщение Laluna » 05 янв 2021, 12:49

Добрый день. Понимаю вас, потому что ещё совсем недавно я сама просматривала в интернете сайты с полезной информацией, а потом только решила остановиться на предложении о сотрудничестве с одной компанией. Советую вам заглянуть сюда biosensor-russia.com, чтобы экспресс-тесты на коронавирус заказать с доставкой по России. Мне очень повезло, доставка по Москве была осуществлена спустя всего три часа после оставленной заявки, и теперь я точно знаю, что услугами этой организации можно пользоваться в удобное время.
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Laluna
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