Экспресс-тесты на коронавирус
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Экспресс-тесты на коронавирус
Здравствуйте. Я хочу купить экспресс-тест на коронавирус, чтобы проверить заразилась я или нет. Симптомы похожи и поэтому, я очень волнуюсь. Прошу вас отписаться и проконсультировать меня, куда именно стоит заглянуть, чтобы купить экспресс-тесты на коронавирус?
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Неваляшка
- Читатель
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- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Re: Экспресс-тесты на коронавирус
Добрый день. Понимаю вас, потому что ещё совсем недавно я сама просматривала в интернете сайты с полезной информацией, а потом только решила остановиться на предложении о сотрудничестве с одной компанией. Советую вам заглянуть сюда biosensor-russia.com, чтобы экспресс-тесты на коронавирус заказать с доставкой по России. Мне очень повезло, доставка по Москве была осуществлена спустя всего три часа после оставленной заявки, и теперь я точно знаю, что услугами этой организации можно пользоваться в удобное время.
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Laluna
- Читатель
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- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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