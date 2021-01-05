Неваляшка » 05 янв 2021, 11:53

Девочки, а вы сами готовите хинкали? Муж их любит, но покупные не признает, пыталась раз десять сама приготовить, у меня просто получаются большие пельмени, причем рецепты всегда разные пробовала. Что я делаю не так?