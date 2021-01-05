Квартира в Тбилиси

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Квартира в Тбилиси

Новое сообщение Неваляшка » 05 янв 2021, 11:53

Девочки, а вы сами готовите хинкали? Муж их любит, но покупные не признает, пыталась раз десять сама приготовить, у меня просто получаются большие пельмени, причем рецепты всегда разные пробовала. Что я делаю не так?


Аватара пользователя
Неваляшка
Читатель
 
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
Вернуться к началу

Laluna

Новое сообщение Laluna » 05 янв 2021, 12:44

Здравствуйте, мы года четыре назад с подругами ради интереса смотрели квартиры в Тбилиси, увидели недорогой вариант ну и поехали вчетвером на отдых спонтанно, до этого я в Грузии ни разу не была. Естественно, в первый же день заказали хинкали в первом попавшемся ресторане – тоже по вкусу показались большими пельменями. Потом еще пару раз заказывали, все тоже самое. Так что не расстраивайтесь, даже если вы все сделаете идеально, то так и получится – пельмень в увеличенном виде, ничего необычного.
Аватара пользователя
Laluna
Читатель
 
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Общие темы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group