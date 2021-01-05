Квартира в Тбилиси
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Квартира в Тбилиси
Девочки, а вы сами готовите хинкали? Муж их любит, но покупные не признает, пыталась раз десять сама приготовить, у меня просто получаются большие пельмени, причем рецепты всегда разные пробовала. Что я делаю не так?
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Неваляшка
- Читатель
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- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Laluna
Здравствуйте, мы года четыре назад с подругами ради интереса смотрели квартиры в Тбилиси, увидели недорогой вариант ну и поехали вчетвером на отдых спонтанно, до этого я в Грузии ни разу не была. Естественно, в первый же день заказали хинкали в первом попавшемся ресторане – тоже по вкусу показались большими пельменями. Потом еще пару раз заказывали, все тоже самое. Так что не расстраивайтесь, даже если вы все сделаете идеально, то так и получится – пельмень в увеличенном виде, ничего необычного.
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Laluna
- Читатель
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- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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