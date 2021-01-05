Сериал «Острые козырьки»
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Сериал «Острые козырьки»
Вот наша страна пережила 90-е, когда зарплаты не было, бандиты множились и люди выживали как могли. А почему такого в других странах не было, неужели и наши не могли пойти по-другому пути?
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Неваляшка
- Читатель
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- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Re: Сериал «Острые козырьки»
Здравствуйте, а с чего вы взяли, что в других странах такого не было? Мы просто долго держались, у многих это произошло раньше, чем у нас. Например, можете посмотреть вот этот https://peaky-blinders.top/ фильм. Да, 1919 год, не наши 90-е, но условия для простых людей практически такие же. Заводы работают через раз, работы у людей нет и каждый выживает, как может. И в Америке такое было, так что мы не уникальны.
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Laluna
- Читатель
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- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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