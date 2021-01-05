Ведьмак
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Ведьмак
На работе разговорилась с коллегой, она сказала, что у ее сына диагностировали депрессию на основании того, что он смотрит много сериалов. Задумалась о своем муже, он ведь тоже как только домой приходит, утыкается в ноут, смотрит какого-то Ведьмака, хотя раньше был равнодушен к подобному жанру. У него тоже депрессия и надо идти к врачу?
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Неваляшка
- Читатель
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- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Re: Ведьмак
Он раньше у вас был равнодушен к сериалам или именно к этому жанру? Действительно, депрессию можно диагностировать, если человека кроме как сериалы больше ничего не интересует, но это косвенный признак. Что касается Ведьмака, то я сама вот здесь https://thewitcher.fun/ его смотрю с удовольствием, каждый день после работы серию, но посмотрю, просто он очень клевый.
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Laluna
- Читатель
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- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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