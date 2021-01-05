Ведьмак

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Ведьмак

Новое сообщение Неваляшка » 05 янв 2021, 12:15

На работе разговорилась с коллегой, она сказала, что у ее сына диагностировали депрессию на основании того, что он смотрит много сериалов. Задумалась о своем муже, он ведь тоже как только домой приходит, утыкается в ноут, смотрит какого-то Ведьмака, хотя раньше был равнодушен к подобному жанру. У него тоже депрессия и надо идти к врачу?


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Re: Ведьмак

Новое сообщение Laluna » 05 янв 2021, 13:11

Он раньше у вас был равнодушен к сериалам или именно к этому жанру? Действительно, депрессию можно диагностировать, если человека кроме как сериалы больше ничего не интересует, но это косвенный признак. Что касается Ведьмака, то я сама вот здесь https://thewitcher.fun/ его смотрю с удовольствием, каждый день после работы серию, но посмотрю, просто он очень клевый.
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