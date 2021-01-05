Неваляшка » 05 янв 2021, 12:15

На работе разговорилась с коллегой, она сказала, что у ее сына диагностировали депрессию на основании того, что он смотрит много сериалов. Задумалась о своем муже, он ведь тоже как только домой приходит, утыкается в ноут, смотрит какого-то Ведьмака, хотя раньше был равнодушен к подобному жанру. У него тоже депрессия и надо идти к врачу?