Спецодежда
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Спецодежда
Подскажите где купить?
- PoliMoli
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 05 ноя 2020, 16:05
-
Re: Спецодежда
Добрый день, мы тоже долгое время искали хороший магазин спецодежды и перепробовали не один вариант. В итоге наиболее подходящим оказался КПД https://kpd-sp.ru/catalog/kurtki-rabochie у них есть все начиная от верхней одежды и заканчивая халатами, а еще кстати обувь - качественная и не дорогая. В общем, лучше переходите на сайт и ознакамливайтесь с каталог.
- berkon
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 05 ноя 2020, 16:03
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: berkon и гости: 6