Подскажите

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Подскажите

Новое сообщение Неваляшка » 06 янв 2021, 13:31

Всем привет. Мне стало интересно, вреден, ли интроскоп для здоровья? Сестра хочет устроиться работать в аэропорт, и поэтому, мы собираем как можно больше полезной информации и хотим развеять все сомнения.


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Laluna

Новое сообщение Laluna » 06 янв 2021, 14:37

Здравствуйте. Я часто летаю на самолёте, и мне приходится наблюдать за работой сотрудников аэропорта. Не так давно задумалась о том, что наверняка интроскоп вреден для здоровья и в первую очередь для тех, кто проверяет багаж. На странице http://tvoipolet.ru/vredna-li-rabota-in ... aeroportu/ интроскоп для досмотра багажа вред для здоровья, потому что он работает на основе рентгенотелевизионной технологии, но никто точно не может сказать какое именно, он оказывает влияние на организм человека. В статье даны очень полезные советы и рекомендации, которые вам стоит обязательно принять во внимание.
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Laluna
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