Подскажите
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Подскажите
Всем привет. Мне стало интересно, вреден, ли интроскоп для здоровья? Сестра хочет устроиться работать в аэропорт, и поэтому, мы собираем как можно больше полезной информации и хотим развеять все сомнения.
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Неваляшка
- Читатель
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- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Laluna
Здравствуйте. Я часто летаю на самолёте, и мне приходится наблюдать за работой сотрудников аэропорта. Не так давно задумалась о том, что наверняка интроскоп вреден для здоровья и в первую очередь для тех, кто проверяет багаж. На странице http://tvoipolet.ru/vredna-li-rabota-in ... aeroportu/ интроскоп для досмотра багажа вред для здоровья, потому что он работает на основе рентгенотелевизионной технологии, но никто точно не может сказать какое именно, он оказывает влияние на организм человека. В статье даны очень полезные советы и рекомендации, которые вам стоит обязательно принять во внимание.
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Laluna
- Читатель
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- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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