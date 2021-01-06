Неваляшка » 06 янв 2021, 13:54

Ребенок сейчас во втором классе, тут стали с ним разбирать задачки, которые на каникулы задали и я заметила, что ему неудобно сидеть за столом, хотя покупали перед первым классом под его рост специальный. Менять? Как вы вообще часто меняете детям высоту рабочего места?