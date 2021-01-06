Растущие парты
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Растущие парты
Ребенок сейчас во втором классе, тут стали с ним разбирать задачки, которые на каникулы задали и я заметила, что ему неудобно сидеть за столом, хотя покупали перед первым классом под его рост специальный. Менять? Как вы вообще часто меняете детям высоту рабочего места?
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Неваляшка
- Читатель
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- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Re: Растущие парты
Мне повезло, я перед первым классом наткнулась на розыгрыш растущих парт в социальной сети. Нет, конечно, я ничего не выиграла, даже не надеялась, но зато хоть информацию узнала. Купила сама вот тут https://berry-stock.ru/catalog/rastushchie_party/ , сейчас прямо нарадоваться не могу. Растет очень быстро, ничего покупать не надо, только регулируем. Хотя вру, постоянно клеенки на стол покупаю, чтобы красками не заляпал.
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Laluna
- Читатель
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- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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