Неваляшка » 06 янв 2021, 14:09

Вчера в соцсетях наткнулась на пост о том, что нашему местному конному клубу требуется помощь. Из-за запрета массовых мероприятий лошади ничего не заработали и голодают, нужна помощь. Денег отправлять боюсь, но кормом возможность помочь есть, точнее на него готова выделить определенную сумму. А где вот заказать?