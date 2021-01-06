Кормление лошадей
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Кормление лошадей
Вчера в соцсетях наткнулась на пост о том, что нашему местному конному клубу требуется помощь. Из-за запрета массовых мероприятий лошади ничего не заработали и голодают, нужна помощь. Денег отправлять боюсь, но кормом возможность помочь есть, точнее на него готова выделить определенную сумму. А где вот заказать?
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Неваляшка
- Читатель
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- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Re: Кормление лошадей
Здравствуйте, вы бы написали ребятам из конного клуба, они бы вам точно сказали, в чем именно нуждаются. Лошади создания очень нежные, причем еще и с характером. Хотя кормом помочь идея неплохая, только надо брать хороший, иначе они могут отказаться от него. У меня соседи вот тут https://dominishop.ru/catalog/loshadi/k ... _loshadey/ берут, но у них кобыла старенькая. Держат в память о бабушке, та так завещала, чтобы о ней позаботились. Специально спросила, говорят, там хорошее качество.
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Laluna
- Читатель
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- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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