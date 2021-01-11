Слуховой аппарат
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Слуховой аппарат
Девочки, какой слуховой аппарат можете посоветовать при легкой потере слуха? Свекровь жалуется, что стало все тише вокруг, но особых проблем не замечает. Вот хотим с мужем ей попробовать подарить, чтобы хоть о здоровье задумалась.
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Laluna
- Читатель
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- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Неваляшка
Здравствуйте, в таких случаях нельзя точно модель посоветовать, только после обследования у врача. Но если уж хотите самостоятельно попробовать, то вам в помощь аналоговые слуховые аппараты 1/2, как самый простейший вариант. Он хотя бы поможет понять, есть ли реальные проблемы со слухом, настраивается очень просто, раньше других то и не было, всем подходили более менее.
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Неваляшка
- Писатель
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- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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