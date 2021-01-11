Laluna » 11 янв 2021, 14:41

Девочки, какой слуховой аппарат можете посоветовать при легкой потере слуха? Свекровь жалуется, что стало все тише вокруг, но особых проблем не замечает. Вот хотим с мужем ей попробовать подарить, чтобы хоть о здоровье задумалась.