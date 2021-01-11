Ремонт часов

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Ремонт часов

Новое сообщение Laluna » 11 янв 2021, 14:49

Привет. У меня вопрос, где можно заменить ремешок на часах, мой уже совсем не пригодно выглядит. М.б. у кого знакомые мастера?


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Re: Ремонт часов

Новое сообщение Неваляшка » 11 янв 2021, 15:48

Здравствуйте, знаю, что хорошо и быстро делают замену ремешка здесь https://timeservis.com/strap/ . Мы не давно с соседкой разговорились, она мне рассказала, что у нее порвался ремешок на часах, она пришла к ним и ей все быстренько исправили. Она осталась довольна, а я вам скажу, она у нас дама с характером, чтобы ей угодить нужно постараться. Попробуйте и вы к ним сходить.
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