Подскажите
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Подскажите
Карта заблокирована, я ее потеряла, жду перевыпуска. Зарплату задерживают, хотела оформить займ, но нужна карта. Неужели без нее нельзя никак?
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Laluna
- Читатель
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- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Re: Подскажите
Попробуйте получить на Киви кошелек, если вам сумма небольшая нужна. Вот тут http://zametki.by есть информация по таким займам, что надо и лимиты. Его же регистрируют просто по номеру телефона, карта вам не понадобится. Но, как мне думается, проще занять у знакомых до зарплаты, если есть такая возможность. Им хотя бы проценты отдавать не надо, как в случае с займами.
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Неваляшка
- Писатель
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- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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