Подскажите

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Подскажите

Новое сообщение Laluna » 11 янв 2021, 14:54

Карта заблокирована, я ее потеряла, жду перевыпуска. Зарплату задерживают, хотела оформить займ, но нужна карта. Неужели без нее нельзя никак?


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Laluna
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Re: Подскажите

Новое сообщение Неваляшка » 11 янв 2021, 16:00

Попробуйте получить на Киви кошелек, если вам сумма небольшая нужна. Вот тут http://zametki.by есть информация по таким займам, что надо и лимиты. Его же регистрируют просто по номеру телефона, карта вам не понадобится. Но, как мне думается, проще занять у знакомых до зарплаты, если есть такая возможность. Им хотя бы проценты отдавать не надо, как в случае с займами.
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Неваляшка
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