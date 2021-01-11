Покупка авто в США

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Покупка авто в США

Новое сообщение Laluna » 11 янв 2021, 15:08

Добрый день. Было бы неплохо прогуляться по страницам сайтов компаний-посредников, чтобы узнать об условии покупки машины на аукционе в США и доставки авто в нашу страну. Приходилось ли кому-то из вас покупать за границей автомобили?


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Re: Покупка авто в США

Новое сообщение Неваляшка » 11 янв 2021, 16:12

Конечно, и я советую вам обратить внимание на компании-посредники, которые готовы порадовать демократичными ценами, быстрым сроками растаможки и доставки в Украину транспортных средств. Вы без проблем можете купить машину в Америке тут https://carfast.express/auction и благодаря carfast.express удастся сэкономить свои денежные средства. Мне нравится сам процесс поиска, когда просматриваешь сотни объявлений и только потом останавливаешься на каком-то одном из них. Я ссылки на такие полезные сайты в закладки браузера себе сохраняю, и вы можете сделать также.
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