Бракоразводный процесс
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Бракоразводный процесс
У меня тут возникли в процессе развода некоторые трудности и хотелось бы обратиться к адвокату. Если кто-то с таким уже сталкивался, то посоветуйте пожалуйста к кому лучше обратиться?
- Cocacolca
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 27 ноя 2020, 22:46
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Re: Бракоразводный процесс
Не так давно был у меня неприятный опыт в плане развода. Прожили несколько лет и отношения зашли в тупик и вроде бы как
обоюдно решили развестись. Вот только потом начались огромные трудности, потому что она хотела отобрать у меня мой бизнес и жильё. Поэтому мне пришлось обратиться юридическую компанию АРТЕН по поводу расторжения брака https://keeplaw.com.ua/services/rastorzhenie-braka-kiev.html С их советам мне всё же удалось решить эту проблему. У них на сайте вы сможете найти контактные номера.
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IvanovIvan
- Читатель
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- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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