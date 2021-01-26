Бракоразводный процесс

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Бракоразводный процесс

Новое сообщение Cocacolca » 26 янв 2021, 18:12

У меня тут возникли в процессе развода некоторые трудности и хотелось бы обратиться к адвокату. Если кто-то с таким уже сталкивался, то посоветуйте пожалуйста к кому лучше обратиться?


Cocacolca
 
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Re: Бракоразводный процесс

Новое сообщение IvanovIvan » 26 янв 2021, 19:29

Не так давно был у меня неприятный опыт в плане развода. Прожили несколько лет и отношения зашли в тупик и вроде бы как

обоюдно решили развестись. Вот только потом начались огромные трудности, потому что она хотела отобрать у меня мой бизнес и жильё. Поэтому мне пришлось обратиться юридическую компанию АРТЕН по поводу расторжения брака https://keeplaw.com.ua/services/rastorzhenie-braka-kiev.html С их советам мне всё же удалось решить эту проблему. У них на сайте вы сможете найти контактные номера.

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IvanovIvan
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