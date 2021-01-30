Телевизор в кухню
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Телевизор в кухню
Добрый день, хочу купить телевизор в кухню, чтобы при готовке еды жене было не скучно, также посмотреть рецепты. Либо песни послушать, чтобы не сильно дорогой был но и не дешевый, по разрешению хочу FullHD.
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FrenklSize
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 30 янв 2021, 15:10
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Re: Телевизор в кухню
Сходите в местный магазин электроники, выберите. Я вообще в кухню старый телевизор не плазменный поставил, нам вообще супер, не скучно. Плазменный ставить в кухню как я считаю это перебор.
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EugeneS
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 30 янв 2021, 15:09
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Re: Телевизор в кухню
FrenklSize писал(а):Добрый день, хочу купить телевизор в кухню, чтобы при готовке еды жене было не скучно, также посмотреть рецепты. Либо песни послушать, чтобы не сильно дорогой был но и не дешевый, по разрешению хочу FullHD.
Приветствую, я сам после ремонта себе поставил в кухню телевизор, взял маленькую диагональ. Вообще очень понравилось, постоянно смотрим рецепты. Советую вам Xiaomi Mi TV 4A 32 https://comfy.ua/televizor-xiaomi-mi-tv ... -5aru.html очень хороший телевизор, цена телевизора очень хорошая, с таком то качеством.
Хорошее качество экрана, также стоит хорошая аудио система, на которой звук преимущественно лучше всех своих конкурентов. Есть особая функция цифровой медиаплеер ChromeCast с технологией Dolby плюс.
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IvanovIvan
- Читатель
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- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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