Выбор проектора
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Выбор проектора
Отличная компания proektor.org на заказ. На следующий день получил проектор в соответствии с заказом и порекомендовал бы эту компанию для любых компонентов ИТ. буду покупать снова.
- valeriyburov
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 03 фев 2021, 17:16
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