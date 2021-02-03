Выбор проектора

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Выбор проектора

Новое сообщение valeriyburov » 03 фев 2021, 17:18

Отличная компания proektor.org на заказ. На следующий день получил проектор в соответствии с заказом и порекомендовал бы эту компанию для любых компонентов ИТ. буду покупать снова.


valeriyburov
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03 фев 2021, 17:16
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