Бассейн
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Бассейн
А как правильно начать строить бассейн на даче?
- Flipshaz
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 08 янв 2021, 23:08
-
Re: Бассейн
Следует приготовиться к тому что уйдет немало времени и также денег на такое строительство.
- Dkinaret
- Читатель
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 02 дек 2020, 19:46
-
Re: Бассейн
Я бы не стал бы строить бассейн по старинке , а обратился бы в фирму Intex Leader , которая занимаеться продажей и также монтажом каркасных бассейнов , а также оборудованием к ним. Сам там покупал и теперь летом могу плавать сколько хочу и когда хочу.
- Selefab
- Читатель
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 22 ноя 2020, 16:28
-
Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: berkon и гости: 11