Бассейн

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Бассейн

Новое сообщение Flipshaz » 05 фев 2021, 06:28

А как правильно начать строить бассейн на даче?


Flipshaz
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08 янв 2021, 23:08
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Re: Бассейн

Новое сообщение Dkinaret » 05 фев 2021, 06:29

Следует приготовиться к тому что уйдет немало времени и также денег на такое строительство.
Dkinaret
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Сообщения: 6
Зарегистрирован: 02 дек 2020, 19:46
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Re: Бассейн

Новое сообщение Selefab » 05 фев 2021, 06:42

Я бы не стал бы строить бассейн по старинке , а обратился бы в фирму Intex Leader , которая занимаеться продажей и также монтажом каркасных бассейнов , а также оборудованием к ним. Сам там покупал и теперь летом могу плавать сколько хочу и когда хочу.
Selefab
Читатель
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 22 ноя 2020, 16:28
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