Утилизация отходов

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Утилизация отходов

Новое сообщение berkon » 05 фев 2021, 12:14

Добрый день, столкнулись с проблемой поиска фирмы по приему металлолома , которая сможет самовывозом забрать вторсырье. Это не так и просто, в основном везде мелкие приемки. Потом попалась случайно на глаза прием металлолом в Сочи . Они оказывают полный спектр услуг, от демонтажа и найма необходимой техники, до самовывоза и оценки вторсырья. На сайте имеется более подробная информация.


berkon
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