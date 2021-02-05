Утилизация отходов
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Утилизация отходов
Добрый день, столкнулись с проблемой поиска фирмы по приему металлолома , которая сможет самовывозом забрать вторсырье. Это не так и просто, в основном везде мелкие приемки. Потом попалась случайно на глаза прием металлолом в Сочи . Они оказывают полный спектр услуг, от демонтажа и найма необходимой техники, до самовывоза и оценки вторсырья. На сайте имеется более подробная информация.
- berkon
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 05 ноя 2020, 16:03
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