Открываю ресторан. Нужны мастера!
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Открываю ресторан. Нужны мастера!
Добрый день. Посоветуйте мастера, который сможет сделать гардероб в ресторане для работников и отдельный для вторсырья. Есть кто на примете?
- ValentinDerkovsky
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 10 фев 2021, 18:12
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Re: Открываю ресторан. Нужны мастера!
Можете посмотреть здесь https://gardie-design.com . В своё время заказывали гардеробные полочки и фиксаторы на стены. Сделали всё отлично, установка бесплатная, рекомендую!
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Kventin Avagaro
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 10 фев 2021, 18:46
Re: Открываю ресторан. Нужны мастера!
Спасибо большое! Обязательно посмотрю. Касательно этой компании, вы давно с ней знакомы?
- ValentinDerkovsky
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 10 фев 2021, 18:12
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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