Открываю ресторан. Нужны мастера!

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Открываю ресторан. Нужны мастера!

Новое сообщение ValentinDerkovsky » 10 фев 2021, 18:44

Добрый день. Посоветуйте мастера, который сможет сделать гардероб в ресторане для работников и отдельный для вторсырья. Есть кто на примете?


ValentinDerkovsky
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Сообщения: 5
Зарегистрирован: 10 фев 2021, 18:12
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Re: Открываю ресторан. Нужны мастера!

Новое сообщение Kventin Avagaro » 10 фев 2021, 18:49

Можете посмотреть здесь https://gardie-design.com . В своё время заказывали гардеробные полочки и фиксаторы на стены. Сделали всё отлично, установка бесплатная, рекомендую!
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Kventin Avagaro
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10 фев 2021, 18:46
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Re: Открываю ресторан. Нужны мастера!

Новое сообщение ValentinDerkovsky » 10 фев 2021, 18:50

Спасибо большое! Обязательно посмотрю. Касательно этой компании, вы давно с ней знакомы?
ValentinDerkovsky
Читатель
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 10 фев 2021, 18:12
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