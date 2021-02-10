Инвалид
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Инвалид
Кто может подсказать как и где можно сделать протез для инвалида?
- Flipshaz
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 08 янв 2021, 23:08
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Re: Инвалид
Вообще есть и гос учреждений, которые делают под заказ протезы , но следует в очереди немало простоять
- Dkinaret
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 02 дек 2020, 19:46
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Re: Инвалид
Намного проще и быстрее обратиться в фирму https://prometr.org/patients/howto/ и в итоге у вас будет протез качественный. К тому же все делают под заказ и поэтому к нему инвалид сможет привыкнуть быстро.
- Selefab
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 22 ноя 2020, 16:28
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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