Kventin Avagaro » 11 фев 2021, 19:14

Хочу обновить полностью всю сантехническую часть в ресторане, закупить новые унитазы, умывальники и кучу всего другого. Посоветуйте качественный магазин с импортной сантехникой и с хорошим обслуживанием, пожалуйста!