Где лучше смотреть фильмы

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Где лучше смотреть фильмы

Новое сообщение Arletremi » 14 фев 2021, 12:31

Посоветуйте хороший портал, на котором можно спокойно посмотреть новые фильмы, только чтобы без тормозов и в хорошем качестве.


Arletremi
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Re: Где лучше смотреть фильмы

Новое сообщение Candori » 14 фев 2021, 15:05

Нормально фильмы можно и нужно смотреть в нормальных официальных сервисах, где покупается подписка и все легально. так делают все нормальные люди, а остальные способы понятное дело будут не такие удобные
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Candori
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