Проблемы с машиной

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Проблемы с машиной

Новое сообщение Candori » 14 фев 2021, 12:39

Год назад взял себе б/у машину, вроде было все отлично, а вот недавно начались провалы при ускорении, падение мощности двигателя и увеличился расход топлива. Что это может быть?


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Re: Проблемы с машиной

Новое сообщение Xendrabi » 14 фев 2021, 15:06

А сколько лет машине и какая модель? Конечно лучше обратиться в автосервис и проводить диагностику, так очень трудно определить – тут может быть очень много вариантов.
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