Проблемы с машиной
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Проблемы с машиной
Год назад взял себе б/у машину, вроде было все отлично, а вот недавно начались провалы при ускорении, падение мощности двигателя и увеличился расход топлива. Что это может быть?
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Candori
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 23 авг 2019, 14:35
Re: Проблемы с машиной
А сколько лет машине и какая модель? Конечно лучше обратиться в автосервис и проводить диагностику, так очень трудно определить – тут может быть очень много вариантов.
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Xendrabi
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 28 июл 2019, 15:57
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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