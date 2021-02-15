Как сделать летнюю площадку

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Как сделать летнюю площадку

Новое сообщение Arletremi » 15 фев 2021, 11:15

Купил недавно небольшое кафе и хочу сразу сделать там летнюю площадку. Кто посоветует, как там все обустроить таким образом, чтобы было красиво, уютно и удобно для клиентов?


Arletremi
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