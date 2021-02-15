Как сделать летнюю площадку
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
Как сделать летнюю площадку
Купил недавно небольшое кафе и хочу сразу сделать там летнюю площадку. Кто посоветует, как там все обустроить таким образом, чтобы было красиво, уютно и удобно для клиентов?
- Arletremi
- Читатель
-
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 27 июл 2019, 16:31
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Dalefu, Google Adsense [Bot] и гости: 6