Вопрос по биткоину
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Вопрос по биткоину
Никак не могу разобраться в том, что же все-таки из себя представляет этот самый биткоин и вообще криптовалюта - кто может объяснить мне это простым языком? И, если что, где лучше покупать эти биткоины?
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Xendrabi
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 28 июл 2019, 15:57
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