Вопрос по биткоину

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Вопрос по биткоину

Новое сообщение Xendrabi » 15 фев 2021, 11:52

Никак не могу разобраться в том, что же все-таки из себя представляет этот самый биткоин и вообще криптовалюта - кто может объяснить мне это простым языком? И, если что, где лучше покупать эти биткоины?


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