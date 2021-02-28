Как оформить окна
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Как оформить окна
Недавно поменяли в квартире окна и теперь думаем над тем, как их лучше оформить - повесить обычные шторы или просто использовать одни только жалюзи?
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Xendrabi
- Читатель
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- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 28 июл 2019, 15:57
Re: Как оформить окна
Мне кажется, что если повесить одни жалюзи, то этого будет вполне достаточно, особенно, если у вас там будет современный ремонт.
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Dalefu
- Читатель
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- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 18:40
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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