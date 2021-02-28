Как оформить окна

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Как оформить окна

Новое сообщение Xendrabi » 28 фев 2021, 21:25

Недавно поменяли в квартире окна и теперь думаем над тем, как их лучше оформить - повесить обычные шторы или просто использовать одни только жалюзи?


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Re: Как оформить окна

Новое сообщение Dalefu » 28 фев 2021, 23:26

Мне кажется, что если повесить одни жалюзи, то этого будет вполне достаточно, особенно, если у вас там будет современный ремонт.
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Dalefu
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