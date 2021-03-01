Как быть с бухгалтерией
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Как быть с бухгалтерией
Собираюсь открывать небольшую фирму и нужно сразу решить вопрос с бухгалтерией - можно ли будет как-то справится с этим самостоятельно или лучше взять бухгалтера в штат?
- Arletremi
- Читатель
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- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 27 июл 2019, 16:31
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Re: Как быть с бухгалтерией
Не нужно на этом экономить - берите обычного бухгалтера да и все.
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Candori
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 23 авг 2019, 14:35
Re: Как быть с бухгалтерией
Нанимать своего бухгалтера выйдет достаточно накладно, особенно для небольшой фирмы, лучше тогда уже просто пройти соответствующее обучение и потом заказать на этом сайте: https://orticon.ru/ установку и обслуживание 1С - при помощи подобной программы можно будет без проблем делать любые отчеты.
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Xendrabi
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 28 июл 2019, 15:57
Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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