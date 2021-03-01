Как быть с бухгалтерией

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Как быть с бухгалтерией

Новое сообщение Arletremi » 01 мар 2021, 13:05

Собираюсь открывать небольшую фирму и нужно сразу решить вопрос с бухгалтерией - можно ли будет как-то справится с этим самостоятельно или лучше взять бухгалтера в штат?


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Re: Как быть с бухгалтерией

Новое сообщение Candori » 01 мар 2021, 15:12

Не нужно на этом экономить - берите обычного бухгалтера да и все.
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Re: Как быть с бухгалтерией

Новое сообщение Xendrabi » 01 мар 2021, 17:49

Нанимать своего бухгалтера выйдет достаточно накладно, особенно для небольшой фирмы, лучше тогда уже просто пройти соответствующее обучение и потом заказать на этом сайте: https://orticon.ru/ установку и обслуживание 1С - при помощи подобной программы можно будет без проблем делать любые отчеты.
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