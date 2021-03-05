Памятник.
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Памятник.
Мне надо летом этого года установить памятник на могилу усопшего родственника в Нижнем Новгороде , подскажите пожалуйста кто может помочь мне с изготовлением памятника и установкой его на могилу в этом городе .
- marinabachilo
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 20 авг 2019, 21:53
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Re: Памятник.
Я в конце того года устанавливал памятник усопшему родственнику на кладбище по улице Пушкина в Нижнем Новгороде, и мне помогали с изготовлением мраморного памятника, а так же с установкой его на могилу ребята из городской ритуальной службы "Ритуал" https://nn.ritual.ru/ritualnye-tovary/pamyatniki/ , памятник получился достойный, с гравировкой, и установка его на могилу была четкая и быстрая, сейчас памятник прекрасно стоит на могиле, проблем нету.
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igordk
- Читатель
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- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 05 янв 2019, 08:29
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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