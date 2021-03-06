Что лучше стелить на пол в квартире
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Что лучше стелить на пол в квартире
Собираемся делать ремонт в новой квартире и сейчас думаем над тем, что лучше всего постелить на пол. Жена хочет постелить линолеум, а я больше склоняюсь к чему-то более натуральному. А вы что думаете на этот счет?
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Dalefu
- Читатель
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- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 18:40
Re: Что лучше стелить на пол в квартире
А мне больше нравится плитка - она гораздо практичней и долговечней.
- Arletremi
- Читатель
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- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 27 июл 2019, 16:31
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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