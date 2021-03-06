Что лучше стелить на пол в квартире

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Что лучше стелить на пол в квартире

Новое сообщение Dalefu » 06 мар 2021, 11:36

Собираемся делать ремонт в новой квартире и сейчас думаем над тем, что лучше всего постелить на пол. Жена хочет постелить линолеум, а я больше склоняюсь к чему-то более натуральному. А вы что думаете на этот счет?


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Dalefu
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Re: Что лучше стелить на пол в квартире

Новое сообщение Arletremi » 06 мар 2021, 15:08

А мне больше нравится плитка - она гораздо практичней и долговечней.
Arletremi
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