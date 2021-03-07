Харси » 07 мар 2021, 04:39

Нужен по истине качественный выбор промышленной шпаклевки для дерева, в основном интересует меня возможность качественного выбора шпаклевки.

Помогите определится с тем где заказать (купить) шпаклевку, но самое главное...как с самым приличным предложением определится?