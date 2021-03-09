NikoLavr.Tambovskiy » 09 мар 2021, 22:35

Я считаю, что если не будет неотразимой критики любых недостатков в жизни, то она будет ещё хуже и наоборот. Чтобы критику невозможно было опровергнуть, приходится подробно пояснять, в чём ошибки Конституции РФ, властей, судей и всех «независимых». Получаются большие статьи.

Некоторые модераторы банят меня за такие темы, приведённые в Интернете с пометкой "Флуд". Такие сайты я помечаю "Мафия". Прошу ответить, являются ли мои тексты флудом или такие сайты как http://debatepolitics.ru , https://74.ru/ , http://форум.ростов.рф, https://forums.yabloko.ru , https://politclub.com/ , http://www.delo-kira.ru , http://tambov.clan.su , https://68.ru/forum/ , https://161.ru/forum , https://www.newkaliningrad.ru/forum , https://forum.novgorod.ru – рупоры мафии? [b]Я уже говорил на предлагаемую тему в иных Сайтах. Продолжаю её с исторической доказательностью, не повторяя, чтобы убедить посетителей Сайта, которые могут направить мои статьи Президенту. Не избирайте бизнесменов в депутаты всех Дум, они для себя! Да критике властей и их Конституции! Критика властей, законов избавляет их от намеренных ошибок, чем укрепляет Россию и патриотизм россиян. Только критика законностей подвигнет на улучшение жизни, когда законы антиконституционные! План Даллеса исполняют все независимые: судьи, прокуроры, следователи, чиновники, капиталисты…

При отказе от истины «Если нельзя опровергнуть инициативу гражданина – то надо возвести её в закон!» что может быть дальше? Вот что: руководители Тамбовского региона РФ постановят: «На основе статьи 76.6 Конституции России войти в состав Америки в качестве 51-ого штата» Сколько времени будет продолжаться произвол со стороны всех "независимых" РФ?

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2012 N 13 "О применении судами норм… сказано: "21…повторное рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции предполагает проверку… в рамках тех требований, которые уже были предметом рассмотрения в суде первой инстанции".

Судьи ради выгод для себя и знакомых, зная это, не рассматривают иски как положено. Они не дают оценки главным аргументам истцов в своих решениях или приговорах, игнорируя доводы заявителей.

Протоколы судебных заседаний судьи не предоставляют заявителям для проверки, их секретари даже не пишут их. Создаётся впечатление, что основные требования заявителей в суде первой инстанции не рассматривались.

Этим судьи из-за бесконтрольности, при помощи круговой поруки совершают преступления против судебного предназначения: судить по справедливости.

В то же время суды – коммерческая организация.

Так как выборы судей 30 лет назад отменили американцы, которых Ельцин Б.Н. пригласил писать Конституцию РФ ради американской демократии, заплатив им за помощь две трети золотого запаса СССР, то судьи уже не опасаются потерять службу из-за привычного исполнения плана Даллеса.

Первоначальные заявления истцов в апелляции, начиная с районно-областных судей и заканчивая председателем Верховного Суда, не читаются.

Истцам и потерпевшим отказывают в рассмотрении дел из-за корпоративной солидарности и из-за моральной коррупции (блата, преклонения перед должностями ответчиков или подсудимых и т.п.).

Да и тайно брать взятки от независимых от законов людей, от начальствующих ответчиков и т.п. выгоднее, чем терпеть угрозы от правонарушителей.

Почему укрепились такие обстоятельства?

Потому, что все правоохранительные органы негласно взяли на вооружение пункт 20 приказа Бастрыкина А.И. № 72 от 11.10.2012 г. с формулировкой: «Заявление не содержат сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступлений». Заявитель получает отказ в принятии жалоб потому, что он сам не расследовал правонарушение против себя.

Даже заявления с полной доказанностью преступлений со свидетелями следователями отклоняются, ибо беспринципность для следователей и т.д., для судей полезней защиты прав Человека. Это нарушение прав граждан всё более укрепляется, несмотря на доказанные в жалобах, в заявлениях очевидные факты преступлений.

А.И. Бастрыкин этим пунктом 20 защищает всех из родной сферы правоохранительных органов (членов полиции, прокуратуры, экспертов, чиновников, богатых взяткодателей), вероломную деятельность судей, а судьи в благодарность и по взаимности – всех их, вопреки статьям 124 – 125 УПК РФ.

Никто из людей ещё не видел в жизни таких защитников прав, как показывают их в художественных фильмах.

Все органы негласно ссылаются на злонамеренный пункт 20, чтобы лишь не выполнять свои обязанности.

Они негласно входят в мафию. Отсюда круговая порука, направленная против основного народа (простых людей).

Мафия по толковому словарю во втором значении — это организованная группа людей, тайно и преступно действующая в своих интересах, которые противоречат интересам честного народа.

Итак, круговая защита преступности от мафии исходит от «ошибочного» пункта 20 приказа Бастрыкина А.И. № 72 от 11.10.2012 г., что приводит к осуждениям в обиженном народе, в семьях. Эти обстоятельства отражаются в сознании детей.

Известно, что за защитой своих прав в суды обращаются лишь активные люди. Они же в мирной жизни и на войне становятся Героями.

Так как они уже пострадали от чиновников различных рангов по плану Даллеса, то впредь защищать Родину в полной мере будут лишь при условии формирования штрафных батальонов из исполнителей этого плана, то есть, из судей и прочего начальствующего состава (определяется по поступкам), мафии.

Ради целостности государства, по закону надо поддерживать тех людей, кто обращается в суды, а не коррупционеров. При торжестве несправедливости сейчас в семьях (в народе) обсуждаются факты, которые частично привёл я.

Дети, впитывая родительские порицания внутренней политики региональных властей, пытаясь защитить родных, примыкают к митингам и демонстрациям независимо от целей организаторов. В СССР, начиная с первого класса в школах, детей воспитывали к уважению КПСС. Сейчас, после вмешательства Америки в дела России, воспитание российских школьников совсем отменили, хотя необходимо прививать им идею патриотизма.

Поэтому не надо удивляться, что 23 января 2021 г. в Москве мы были свидетелями баталий протестантов с полицейскими, хотя цели протестов были навеяны недругами России.

Подрастающему поколению во все времена нужна была справедливость от рождения. Это было дано Богом. Поэтому они используют любую возможность, чтобы отразить дискриминацию их родителей. Они готовы участвовать в любых протестах.

Детей надо воспитывать как раньше пионеров, но с гимном на слова песни: «Я люблю тебя, Россия!», прививая любовь к Родине на основе реальной демократии.

Активные дети – будущее России, а чтобы оно было хорошим, ¬ надо изменить судебные законы и соответствующие статьи 20 - 22 Конституции РФ в сторону истинной демократии с изменением её статей 3.3, 104, запрещающих демократию, 76.6, разрушающих Россию.

У нас по Конституции - демократия, значит, она должна быть для всех, в том числе и для судей, для прокуроров, экспертов. Всех их надо гласно избирать. Я вынужден повторить инициативы, которые правители РФ проигнорировали. Настоящая Демократия – это исполнение руководителями воли самого многочисленного простого народа через неопровержимые инициативы его, а не принуждение меньшей его части воли большинства, часто обманутого рекламой за большие деньги, как сейчас.

Насилие одной части народа над другой никогда не сдружало людей. Сейчас в Мире, на всей Земле нет Демократии, тем более в разрекламированной Америке.

От народа суждения с неопровержимыми доводами должны стать законами, ибо истину нельзя опровергнуть, её можно лишь отвергнуть, что сейчас и делают незаконно и повсеместно все независимые от Конституции РФ люди с особым правовым статусом.

В России неопровержимые инициативы избирателей ни администрация Президента, ни депутаты всяких уровней не принимают. Почему?

Об этом Жириновский В.В. спросил Путина В.В. 17.12.2020 г. Жаль, что Путин В.В. не ответил на данный вопрос. Знаю по опыту, что такие вопросы администрация Президента скрывает от него. Владимир Владимирович не ожидал такого вопроса.

Подобные вопросы я трижды письменно задавал каждому депутату (из 450) Госдуме 7 и 8-го созывов. Они мои суждения не опровергли, но ничего не исправили. Их ответы, если и появлялись, то были голословны. Благодарности депутатов за активность меня не устроили. Поэтому я вновь возвращаюсь к этим темам.

В советское время хоть и помогали развивающимся странам, Кубе, например, но СССР терял на это менее одной четверти средств ГВП. Всё познаётся в сравнении. В наше время возмутителен объём средств, выведенных за границы России олигархами. Этот объём составляет более трёх четвертей всего годового валового продукта. Даже только получение налога с вывозимого капитала без других налогов позволило бы решить проблему и с пенсиями, и с заграничными дефицитными лекарствами, с рождаемостью и так далее.

Неужели Президент этого не знает? Он оценил прогрессивный налог от богачей, которые бесплатно присвоили всё, что раньше принадлежало народу, всего на 3 %, чем рассмешил их. Данный налог должен быть повышен ещё 30 лет назад уже на 33 %.

Однако беда в том, что наш народ ошибочно полагает, что если у капиталиста много денег на рекламную кампанию во время выборов в депутаты Госдумы, то, значит, он найдёт средства и для избирателей. Но он, сразу забудет о своих избирателей, найдя приёмы ухода от налогов и т.п. В Госдуме РФ один депутат предлагает проект закона, 5 – 15 человек обсуждают его, а остальные 435 депутатов голосуют. Оклад с привилегиями у каждого из них раз в тридцать больше чем зарплата у рабочего.

Для экономии государственных средств лучше жить при истинной демократии, когда если 15 депутатов не смогли опровергнуть инициативу, то она должна стать законом без голосований.

Прошу рассмотреть суть моих инициатив. Сначала вкратце приведу начало нашей Конституции.

Конституция РФ: Статья 3.1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является её многонациональный народ. Статья 3.2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Это правильные строки, не американские.

Между тем собирание ста тысяч подписей с целью, чтобы рассмотрели в Госдуме инициативу, не является непосредственным осуществлением единственного источника власти народа. Любой Источник должен литься беспрерывно. Плотина в виде 100 000 подписей неконституционна, преступна. Её необходимо снести.

В противном случае преграды на пути народовластия являются доказательствами оправдания несправедливости, одобрением отъёма прав у народа, исходящими от руководителей, перечисленных в статье 104 Конституции РФ и Президента.

В СССР был блат, после капитализации России он усилился до коррупции. К этому привели ненасытные олигархи.

Пример: лучшие сорта пшеницы сейчас продаются за валюту иностранцам, а россиянам остаётся всё плохое с возрастающим подорожанием без улучшения качества. И так – по всем продуктам. Это продавцам, нашим капиталистам, часто – депутатам по всем видам ассортимента очень выгодно!

Капиталисты-депутаты Госдумы поощряют прибыльное предательство своих избирателей для пользы своей основной деятельности: грабежа России при помощи бесконтрольного бизнеса. Не избирайте бизнесменов в депутаты всех Дум, они принимают законы лишь для себя за счёт народа! Не верьте обещаниям кандидатов в Госдуму РФ, если они бизнесмены. В партии «Единая Россия» слишком много капиталистов. Не выбирайте её и их. Америка считает Россию свалкой. Поэтому она организовала в ней пункты сбыта гамбургеров, бургеров и так далее, которые любят русские дети из-за канцерогенов из кипячёного растительного масла и усилителей вкуса. Но что вкусно, то вредно! Кроме того в американских продуктах есть трансгенные вещества, которые приводят и к тому, что, кроме получения разных болезней, современные дети в дальнейшем не смогут иметь своих детей. Подобные обстоятельства являются одним из методов холодной агрессии. Нормальный контроль над качеством продуктов запрещён депутатами Госдумы РФ, то есть, партией «Единая Россия». Если выберете её, то население России скоро исчезнет, а на его место приплывут американцы и назовут наши субъекты (области, края, республики) своими штатами.

Эта возможность развала России предусмотрена статьёй 76.6 Конституции России: Вот её текст:

76.6. В случае противоречия между федеральным законом и нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, изданным в соответствии с частью четвертой настоящей статьи, действует нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации. Но закон региона не должен быть выше федерального закона. Несомненно, статья 76.6. как и статьи 3.3, 120-122 нашей Конституции написаны американскими помощниками.

О статье 76.6 я впервые узнал из решений судей, когда пытался обжаловать нарушение статей 19 (запрещена дискриминация) и 29 (разрешена свобода слова). В отношении меня Тамбовские антинародные власти проигнорировали эти статьи Конституции РФ, закон РФ о культуре, как противоречащие подобному закону Тамбовской области, и оказались правы перед судом. Субъект РФ имеет право запретить любой закон России! Очень странно, ибо в каждом регионе своя мафия, свои законы, выгодные лишь ему.

Я подал жалобу в Ленинский суд на губернатора Бетина О.И., заплатил госпошлину, но суд отказал в её регистрации потому, что я, якобы, не оплатил её. Копию взяли, но потребовали вновь заплатить. Так повторялось трижды (тогда я работал и денег не жалел). Итак, глава региона может совершить любое преступление.

Другой пример: к чему может привести дальнейшее исполнение пункта 6 ст. 76 нашей Конституции?

Из будущего акта Тамбова: «Так как Федеральные законы РФ противоречат нормативным правовым актам Тамбовской области, которые по понятиям издавна успешно правят регионом № 68, принят настоящий акт: «Для более успешного закрепления мировых интересов на основе статьи 76.6 Конституции России и приглашения от департамента США руководители и депутаты Тамбовского региона РФ постановили: Войти в состав Америки в качестве 51-ого штата».

Далее чиновники Тамбовской области за доллары продадут земли и города своей области Соединённым Штатам Америки, оформив продажу своим нормативным правовым актом. Тамбовская область согласно Конституции России навсегда станет очередным штатом Америки.

Исправить предательство будет нельзя, так как законы России не будут нарушены. Крестьянскую войну против демократов в Америке быстро заглушат, ибо уже есть опыт у Тамбовских предателей. К этому ведут все факты беззакония в Тамбове.

Другие регионы РФ также могут отдаться губернаторами бесплатно, подражая Горбачёву и Ельцину. Придёт конец России, зато американцы перестанут травить русских людей, так как рабы им не помешают. Кормить их будут ещё хуже привычной для нас в настоящее время еды.

Раньше в СССР стандарт являлся законом. Колбаса состояла из говядины, свинины и молока. Сейчас она состоит из рогов, копыт, кишок, хвостов, шерсти, сои, туалетной бумаги, усилителя вкуса и прочей химии. Из того же состоит фарш для котлет и пельменей.

Для возможности жить в России и улучшения продуктов надо срочно вернуть социализм, при котором вся еда была высокого качества, без медленных отрав, ибо только государству, а не олигархам, не иным капиталистам выгодно кормить своих граждан, чтобы они не болели. Лечение полностью было за счёт СССР.

Можно жить и по китайскому образцу, вернув советские законы и кооперативы.

Николай Лаврентьев Тамбовский