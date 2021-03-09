NikoLavr.Tambovskiy » 09 мар 2021, 23:22

Эксперименты украинских "деятелей" довели самую богатую в СССР от помощи России неблагодарную республику Украину до нищеты.

На Украине русские люди находятся под игом нацистской мафии из агрессоров-русофобов, чтобы Америка приватизировала Украину. Все преступления в Украине американских слуг исходят от современных нацистов-террористов Украины и Америки. Неблагодарная челядь при власти Украины вредит излишне терпеливым русским людям. Злой агрессор ужасней освободительницы России. Поэтому неблагодарные Европа и Украина пресмыкаются перед США. До 12 века Киевская Русь (русины, русские) занимала территорию от Таманского полуострова на юге, Днестра и верховьев Вислы на западе до верховьев Северной Двины на севере. До Москвы главным городом на Руси считался город Киев. Такого понятия, как Украина не существовало. Придумано оно было русскими людьми как Окраина. Украинцы – это тоже русские от беглых крестьян по причине крепостного права в России, но с онемеченным по политическим мотивам языком. Но много было беглых злоумышленников, потомки их и сейчас преступники и нацисты.

На Украине сейчас есть все недостатки, что в России, но умноженные в несколько раз из-за открытого желания сразу стать штатом Америки. Кроме того украинские слуги США в школах сейчас прививают детям вместо патриотизма американскую ненависть к России с помощью лжи и наговора. Они делают из детей челядь и монстров. Даже обманутые русские дети на Украине становятся русофобами, не говоря уже об украинцах.

Но если бы Россия не спасла в 17-ом веке маленькую аграрную Малороссию от поляков, то сейчас бы не существовало понятие «Украина». Не пора ли исправить ошибки в истории России и Украины? Преданный в 1954 г. главой СССР украинцем Хрущёвым Н.С. Крым сам освободился от пут национализма. Донбасс тоже сам начал исправление ошибки И.В. Сталина, допущенной им единолично в 1922 -1925 годах.

Около 400 лет назад русские люди построили в России, сейчас на Украине, тогда в аграрной Малороссии города, предприятия, заводы, и т. д.

Чуть менее 100 лет назад сначала Ленин В.И., затем Сталин И.В., не считаясь с протестами жителей, без референдума, незаконно передали русских людей Донбасса с их землями обновлённой Украине, надеясь на её благодарность. С мнением населения тогда власти не считались. 4 года продолжалось сопротивление русских людей передаче Сталиным Донбасса Малороссии, названной Украиной (УССР).

После свержения советской власти её руководителями неблагодарные потомки фашистских предателей уничтожили памятники своим благодетелям Ленину и Сталину, что является достаточным основанием отменить их незаконные подарки Украине и законно вернуть русские земли и построенные Россией города.

Если в каком-либо украинском городе нет памятников его основателям, или освободителям в сороковых годах двадцатого века, то данный факт является также причиной вернуть его России. Список таких городов я предоставлю в конце статьи.

Тем более что агрессор-террорист Украина, подражая фашистам, напал на Донбасс и убил там уже более 12 тысяч русских и украинских людей не желающих говорить лишь по-украински.

Сейчас неблагодарные националисты Украины называют Россию «агрессором», но не могут объяснить, в чём агрессия заключается. Агрессией они назвали желание России защищать мирных жителей Донбасса, снабжение их продовольствием и пенсиями вместо Украины.

И другие также русские земли находятся под игом нацистской мафии из агрессоров-русофобов. Они не только запретили русский язык, но отняли у них право на свободу слова, на собственное мнение, запретив телевизионные каналы с правдивой информацией. Опровергнуть же её невозможно! Это то же самое, что игнорирование судьями, следователями, прокурорами фактов. Президенту страшной, уголовной Украины Зеленскому после его избрания потомки нацистов пригрозили убийством. Он струсил и предал своих избирателей и свою еврейскую национальность. Врагов, убийц миллионов евреев он произвёл в герои. Зато хоть и без совести, но сам остался жив. Не герой.

И Европа, и также Украина, пресмыкаются перед США. Это и понятно: злой агрессор всегда страшнее доброго освободителя.

Освободительница Россия никогда не была агрессором, в отличие от Америки, Европы, Украины. Сначала надо вернуть российские земли и города мирным путём по общемировому закону, ибо он на стороне России. Тогда обманутые русофобы, наши родственники, останутся живы, и, возможно, исправятся. Жаль, что нет Мирового честного суда (для всей планеты).

Необходимо его создать Россией, ибо Европейский суд, как и вся Европа, боится Америки из-за её особой агрессивности, которая уже заразила Украину. Если агрессоры помешают, то необходимо освободить русских людей в Украине, чтобы они жили нормально, ибо жизнь нельзя повторить. Для спасения людей (наши родственников), может быть не ждать нападения Украины на Донбасс и на Россию, чтобы уничтожить фашиствующих нацистов Украины во избежание повторения бесчинств и убийств неповинных людей и защитников справедливости?

Представляю конкретные доказательства необходимости возвращения русских земель из Украины.

Небольшая экскурсия в историю «Причём здесь Украина?» Список русских городов и земель, подлежащих возвращению. Причастие «Основан» – означает: «построен по велению».

Город Львов с 1349 года Русское королевство. Его завоёвывали то татары, то поляки. В 1944 году Сталин И.В. передал Львов Украине.

В связи тем, что в освобождении Польши от немецких захватчиков погибло шестьсот тысяч русских солдат, а Польша как и Украина, предала потомков российских освободителей, то г. Львов в качестве частичной компенсации должен принадлежать России.

Херсон – основан императрицей Екатериной II в 1778 году для строительства русского флота. Строительство осуществил Потёмкин.

Николаев – основан императрицей Екатериной II в 1789 году. В это время Потёмкин строил там корабль "Святой Николай".

Одесса – основана императрицей Екатериной II в 1794 году на месте крепости, построенной чуть раньше Суворовым.

Чернигов – один из древнейших русских городов, он существовал ещё в начале 10 века. Украинцев тогда не было. В 1503 году он вошёл в состав России. В 1611 году поляки его разрушили и отобрали эту территорию у русских. Но в 1654 году Чернигов вернулся к России и с тех пор всегда был её составной частью.

Симферополь – основан Екатериной II в 1784 году. Его построил Потёмкин на месте военного лагеря Суворова и рядом с татарским поселением.

Севастополь – основан Екатериной II в 1783 году на месте крепости, построенной ранее Суворовым. Строил город Потёмкин.

Мариуполь – основан в 1778 году Екатериной II. Она поселила там греков - переселенцев из Крыма.

Кривой рог – основан Екатериной II в 1775 году. Город своё промышленное развитие, как база металлургии - получил в Советское время. Причём здесь Украина?

Город Запорожье основан Екатериной II, в 1770 году и назывался Александровском. Причём здесь Украина?

Кировоград – был основан в 1754 году русской императрицей Елизаветой Петровной, как крепость, для защиты южных рубежей Российской империи от татар. Назывался он Елисаветградом.

Донецк – основан императором Александром II в 1869 году при строительстве металлургического завода в Юзовке. Причём здесь Украина? Луганск – основан в 1795 году, когда императрица Екатерина II основала на реке Лугань чугунолитейный завод. Для работы на нём в Луганск приехали жить выходцы из центральных и северо-западных губерний России.

Харьков – также русский город. Был основан в 1630-е гг. Там селились бежавшие от поляков с правобережья Днепра малороссы. Царь Алексей Михайлович построил там крепость и основал в 1656 году Харьковское воеводство. Причём здесь какая-то Украина?

Город Сумы основан царём Алексеем Михайловичем не позднее 1655 года. Царь разрешил поселиться там беженцам-малороссам, которых убивали поляки. По велению царя малороссов охраняли русские дружины. Пра…правнуки беженцев предали пра… правнуков своих спасителей.

Город Полтава был в XVII веке центром прорусски настроенной Малороссии. За это предатель гетман Выговский (что-то вроде Яценюка) напал на город и продал его жителей в рабство крымским татарам.

Полтава освобождена Россией. С 1667 года Полтава вместе с Левобережной Украиной вошла в состав Русского царства. С 1775 г. Полтава входила в состав Новороссийской губернии России.

в 1776 году и назывался Екатеринославом. Сейчас он стал тёзкой реки Днепр. Слава русским городам на Украине! Да вернутся они в Россию!!! Украина обязана возвратить России все её города и земли, так как она недостойна их, ибо предала русских людей-освободителей, кому обязана своим существованием.

Примечание: чтобы украинские потомки не разоблачили постоянную ложь своих панов, они переименовали некоторые города с целью забыть свою историю.