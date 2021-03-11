Покупка матраса

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Покупка матраса

Новое сообщение Laluna » 11 мар 2021, 12:38

Всем привет! Девочки, а кто-нибудь видел где-нибудь матрасы, которые можно в садовую качель положить? Качель купили, но сидеть не очень, там рама прямо чувствуется. Я прямо расстроена, вещь желанная есть, а пользоваться ей нельзя.


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Re: Покупка матраса

Новое сообщение Неваляшка » 11 мар 2021, 15:05

Привет! Попробуйте вот тут https://xn--e1afce8ak8a.xn--p1ai посмотреть, в разделе матрасов. Я что-то подобное видела, когда искала матрас для собакенов своих. Кстати, я еще видела и чехлы, которые такую качель закрывают и превращают в полноценный домик. То есть если чехол купить и матрас, то получится очень интересная конструкция, летом можно будет спать на свежем воздухе. Эх, теперь самой такую захотелось.
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