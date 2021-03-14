Про эпиляцию
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Про эпиляцию
Давайте поговорим про эпиляцию - кто какими методами удаления лишних волос пользуется и какой из них вы считаете наиболее безболезненным и эффективным.
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Xendrabi
- Читатель
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- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 28 июл 2019, 15:57
Re: Про эпиляцию
Ну, не знаю, лично я все по-старинке - просто брею да и все. На мой взгляд это самый безболезненный метод, да и ходить для этого никуда не нужно
- Arletremi
- Читатель
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- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 27 июл 2019, 16:31
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Re: Про эпиляцию
Я вот как-то перепробовала, наверное, все возможные методы депиляции - и воск и даже одно время сама делала все эпилятором, но как-то ни на чем не могла остановиться. Хотя, станок, на мой взгляд - уже совсем глубокая древность и если девушка не хочет иметь колючую щетину, то лучше им не пользоваться. А вот лазерная эпиляция, например, такого плана, как здесь: https://laserliks.ru/ - совсем другое дело. Правда стоит недешево, но мне кажется, что это вполне оправдано.
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Candori
- Читатель
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- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 23 авг 2019, 14:35
Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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