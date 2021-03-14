Про эпиляцию

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Про эпиляцию

Новое сообщение Xendrabi » 14 мар 2021, 12:17

Давайте поговорим про эпиляцию - кто какими методами удаления лишних волос пользуется и какой из них вы считаете наиболее безболезненным и эффективным.


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Re: Про эпиляцию

Новое сообщение Arletremi » 14 мар 2021, 19:52

Ну, не знаю, лично я все по-старинке - просто брею да и все. На мой взгляд это самый безболезненный метод, да и ходить для этого никуда не нужно
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Re: Про эпиляцию

Новое сообщение Candori » 14 мар 2021, 22:09

Я вот как-то перепробовала, наверное, все возможные методы депиляции - и воск и даже одно время сама делала все эпилятором, но как-то ни на чем не могла остановиться. Хотя, станок, на мой взгляд - уже совсем глубокая древность и если девушка не хочет иметь колючую щетину, то лучше им не пользоваться. А вот лазерная эпиляция, например, такого плана, как здесь: https://laserliks.ru/ - совсем другое дело. Правда стоит недешево, но мне кажется, что это вполне оправдано.
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