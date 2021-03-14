tralivaliqq » 14 мар 2021, 23:31

Всем привет!)

Мне посоветовали купить дрель metabo , оригинальную. Говорят хороший производитель. Подскажите, в Украине есть официальные представители данного производителя? Где купить и вообще, как вам этот бренд?