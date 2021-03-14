Мне посоветовали купить дрель metabo , оригинальную. Говорят хороший производитель. Подскажите, в Украине есть официальные представители данного производителя? Где купить и вообще, как вам этот бренд?
Где купить дрель ?
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Где купить дрель ?
Всем привет!)
- tralivaliqq
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- Зарегистрирован: 17 янв 2021, 23:58
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