Стоит ли переходить на линзы

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Стоит ли переходить на линзы

Новое сообщение Candori » 15 мар 2021, 12:50

Вот уже давненько раздумываю над тем, чтобы перейти на линзы, но никак не могу решиться. А вы как считаете - что лучше очки или линзы?


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Re: Стоит ли переходить на линзы

Новое сообщение Dalefu » 15 мар 2021, 15:14

Лично мне больше нравятся очки - к ним быстро привыкаешь и потом уже нормально носишь и при этом не нужны всякие жидкости и прочие прибамбасы.
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