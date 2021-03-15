Стоит ли переходить на линзы
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Стоит ли переходить на линзы
Вот уже давненько раздумываю над тем, чтобы перейти на линзы, но никак не могу решиться. А вы как считаете - что лучше очки или линзы?
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Candori
- Читатель
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- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 23 авг 2019, 14:35
Re: Стоит ли переходить на линзы
Лично мне больше нравятся очки - к ним быстро привыкаешь и потом уже нормально носишь и при этом не нужны всякие жидкости и прочие прибамбасы.
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Dalefu
- Читатель
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- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 18:40
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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