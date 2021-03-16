Соляр

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Соляр

Новое сообщение Laluna » 16 мар 2021, 11:21

Пришла тут к бабуле, а она у меня сидит такая с картами. Говорит, что видела по телевизору, как гадают на судьбу. Я в ужасе просто. Не дай бог сейчас пойдет по гадалкам каким-нибудь. Это же просто развод. Что с ней делать не знаю?


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Re: Соляр

Новое сообщение Неваляшка » 16 мар 2021, 13:20

Привет. Да ни чего не делай. Просто вместо гадания на картах и гадалок там всяких предложи ей составить гороскоп. А лучше всего составь вместе с ней соляр на целый год вот тут https://astro-school.org/soljar-onlajn/ . И она будет предположительно знать, что и как будет у нее складываться. Да и тебе спокойнее будет. Вот увидишь, ей понравится, и к картам она у тебя больше не вернется. Тем более, что гороскоп точный получается.
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