Соляр
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Соляр
Пришла тут к бабуле, а она у меня сидит такая с картами. Говорит, что видела по телевизору, как гадают на судьбу. Я в ужасе просто. Не дай бог сейчас пойдет по гадалкам каким-нибудь. Это же просто развод. Что с ней делать не знаю?
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Laluna
- Писатель
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- Сообщения: 65
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Re: Соляр
Привет. Да ни чего не делай. Просто вместо гадания на картах и гадалок там всяких предложи ей составить гороскоп. А лучше всего составь вместе с ней соляр на целый год вот тут https://astro-school.org/soljar-onlajn/ . И она будет предположительно знать, что и как будет у нее складываться. Да и тебе спокойнее будет. Вот увидишь, ей понравится, и к картам она у тебя больше не вернется. Тем более, что гороскоп точный получается.
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Неваляшка
- Писатель
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- Сообщения: 76
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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