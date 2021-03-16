Laluna » 16 мар 2021, 11:21

Пришла тут к бабуле, а она у меня сидит такая с картами. Говорит, что видела по телевизору, как гадают на судьбу. Я в ужасе просто. Не дай бог сейчас пойдет по гадалкам каким-нибудь. Это же просто развод. Что с ней делать не знаю?