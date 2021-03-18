эпоксидная краска
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
эпоксидная краска
На даче делаем ремонт и в помещении где находится различное оборудование, я решила покрасить бетонный пол эпоксидной краской двухкомпонентной. Долго изучала эпоксидные краски в интернете и выбрала Lacover https://lacover.ua/ru/produktsiya/epoksidnye-kraski/ . Результат превзошел все ожидания. Краска очень устойчива к царапинам и повреждениям. Правда наносить ее нужно обязательно на хорошо прогрунтованную поверхность и быстро так она через определенное время начинает густеть. И главное разводить ее нужно придерживаясь инструкции.
-
antina
- Читатель
-
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 06 май 2015, 07:36
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9