эпоксидная краска

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эпоксидная краска

Новое сообщение antina » 18 мар 2021, 17:19

На даче делаем ремонт и в помещении где находится различное оборудование, я решила покрасить бетонный пол эпоксидной краской двухкомпонентной. Долго изучала эпоксидные краски в интернете и выбрала Lacover https://lacover.ua/ru/produktsiya/epoksidnye-kraski/ . Результат превзошел все ожидания. Краска очень устойчива к царапинам и повреждениям. Правда наносить ее нужно обязательно на хорошо прогрунтованную поверхность и быстро так она через определенное время начинает густеть. И главное разводить ее нужно придерживаясь инструкции.


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antina
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