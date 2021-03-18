Модераторы: more, bot, translate

эпоксидная краска antina » 18 мар 2021, 17:19 На даче делаем ремонт и в помещении где находится различное оборудование, я решила покрасить бетонный пол эпоксидной краской двухкомпонентной. Долго изучала эпоксидные краски в интернете и выбрала Lacover https://lacover.ua/ru/produktsiya/epoksidnye-kraski/ . Результат превзошел все ожидания. Краска очень устойчива к царапинам и повреждениям. Правда наносить ее нужно обязательно на хорошо прогрунтованную поверхность и быстро так она через определенное время начинает густеть. И главное разводить ее нужно придерживаясь инструкции.





antina Читатель Сообщения: 25 Зарегистрирован: 06 май 2015, 07:36 Личное сообщение

Сайт Вернуться к началу

Ответить 1 сообщение • Страница 1 из 1

Вернуться в Общие темы

Перейти: Выберите форум ------------------ Дайджест Аналитика Обозрение (видео) Сделано в России Объявления Автомобили, транспорт, перевозки Жилье, мебель, сантехника Интернет, сайты, реклама Красота, косметика, мода, одежда Медицина, здоровье, спорт Недвижимость, строительство, ремонт Праздники, развлечения, досуг Работа, курсы, образование Техника, оборудование Торговля, коммерция, магазины Туризм, отдых, путешествия Финансы, деньги, инвестиции Дети Общие темы Общение Опросы Русские в Болгарии Знакомства Особенности языка Праздники Трудоустройство Фото и видео Учеба Юридические вопросы Наши проекты Банк-РУ БГ-Авто Олигархия Рублика За Русия на български Новини на български Новости на русском Произведено в Русия О форуме Администрация

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9