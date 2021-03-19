Вложение денег
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Вложение денег
Скажите, пожалуйста, а вы бы смогли доверить свои деньги в распоряжение другого человека? Сын у меня сейчас зачитывается информацией про Форекс, настойчиво предлагает попробовать инвестировать именно туда. Он мальчик умный, я ему доверяю, но пока от диалога ухожу. Мне просто нечего ответить, я не понимаю, что это такое. Расскажите, а?
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Неваляшка
- Писатель
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- Сообщения: 77
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Laluna
Здравствуйте. Ну, тут все так просто не расскажешь, если только вкратце. Есть такая международная биржа, на которой валюту продают и покупают. Покупают, естественно, когда она дешевеет, а продают дороже. Чтобы не думать о курсах, как раз деньги и передают в распоряжение других лиц, их брокерами называют. Это если коротко, чтобы подробнее разобраться, сюда зайдите и почитайте. А сыну вашему сколько лет?
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Laluna
- Писатель
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- Сообщения: 66
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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