Вложение денег

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Вложение денег

Новое сообщение Неваляшка » 19 мар 2021, 16:43

Скажите, пожалуйста, а вы бы смогли доверить свои деньги в распоряжение другого человека? Сын у меня сейчас зачитывается информацией про Форекс, настойчиво предлагает попробовать инвестировать именно туда. Он мальчик умный, я ему доверяю, но пока от диалога ухожу. Мне просто нечего ответить, я не понимаю, что это такое. Расскажите, а?


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Неваляшка
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Laluna

Новое сообщение Laluna » 19 мар 2021, 17:06

Здравствуйте. Ну, тут все так просто не расскажешь, если только вкратце. Есть такая международная биржа, на которой валюту продают и покупают. Покупают, естественно, когда она дешевеет, а продают дороже. Чтобы не думать о курсах, как раз деньги и передают в распоряжение других лиц, их брокерами называют. Это если коротко, чтобы подробнее разобраться, сюда зайдите и почитайте. А сыну вашему сколько лет?
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Laluna
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