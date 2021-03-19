Неваляшка » 19 мар 2021, 16:43

Скажите, пожалуйста, а вы бы смогли доверить свои деньги в распоряжение другого человека? Сын у меня сейчас зачитывается информацией про Форекс, настойчиво предлагает попробовать инвестировать именно туда. Он мальчик умный, я ему доверяю, но пока от диалога ухожу. Мне просто нечего ответить, я не понимаю, что это такое. Расскажите, а?