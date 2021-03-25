строительные материалы

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строительные материалы

Новое сообщение tralivaliqq » 25 мар 2021, 18:14

Подскажите онлайн магазин строительных материалов в Казахстане, где есть большой выбор минеральной ваты?


tralivaliqq
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Re: строительные материалы

Новое сообщение медалистка » 25 мар 2021, 21:51

Самый лучший магазин стройматериалов в Казахстане это https://www.liderinvest.kz/ . Уже много лет с ним сотрудничаю и всегда всё на всшем уровне. У них вы точно сможете найти минеральную вату и любые другие материалы которые вам нужны.
медалистка
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Сообщения: 8
Зарегистрирован: 18 янв 2021, 00:03
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