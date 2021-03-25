строительные материалы
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строительные материалы
Подскажите онлайн магазин строительных материалов в Казахстане, где есть большой выбор минеральной ваты?
- tralivaliqq
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 17 янв 2021, 23:58
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Re: строительные материалы
Самый лучший магазин стройматериалов в Казахстане это https://www.liderinvest.kz/ . Уже много лет с ним сотрудничаю и всегда всё на всшем уровне. У них вы точно сможете найти минеральную вату и любые другие материалы которые вам нужны.
- медалистка
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 18 янв 2021, 00:03
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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